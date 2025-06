Naufragio alle Galapagos, tratti in salvo 25 turisti e 3 guide

MeteoWeb

Ventotto persone sono state salvate ieri in seguito al naufragio di un’imbarcazione nelle isole Galápagos: lo ha reso noto la Marina ecuadoriana, che ha coordinato le operazioni di soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 ora locale (19:30 ora italiana) nella zona turistica di Tortuga Bay, una delle spiagge più celebri dell’isola di Santa Cruz, situata nel cuore dell’arcipelago. Tra le persone tratte in salvo si contano 25 turisti e 3 guide. Quattro di loro hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate all’ospedale di Puerto Ayora per ricevere le cure necessarie. La nave coinvolta, la Unión II, al momento non mostra segni di fuoriuscita di carburante. Le autorità attendono il cambiamento della marea per poterla recuperare e trasferire in un’area sicura.