La nave Amerigo Vespucci a Livorno dal 4 all’8 giugno

MeteoWeb

La nave Amerigo Vespucci sarà a Livorno dal 4 all’8 giugno, in sosta presso il Molo Capitaneria, per la 17ª e penultima tappa del Tour Mediterraneo che si concluderà a Genova: arriverà nel porto toscano nelle prime ore di domani mattina e ripartirà domenica prossima, in mattinata, accompagnata da un corteo storico con gonfaloni della Repubblica Marinara di Pisa e dal saluto delle associazioni remiere.

Al suo arrivo a Livorno l’Amerigo Vespucci sarà accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della nave scuola della Marina Militare ci saranno anche la Banda della Brigata Folgore e la Fanfara dell’Accademia navale che, nel corso della sosta della Vespucci, si esibiranno anche a favore del pubblico. Nel corso della sosta si esibirà anche la Fanfara della Scuola dei Marescialli e Brigadieri.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri.