Neonata in pericolo salvata da un volo d’emergenza: missione dell’Aeronautica Militare | FOTO

MeteoWeb

Si è concluso nel primo pomeriggio un volo sanitario d’urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare per contribuire a salvare la vita di una neonata di soli due mesi. La piccola paziente, in imminente pericolo, è stata trasportata con un velivolo G650 del 31° Stormo dall’aeroporto di Alghero a quello di Torino, dove ha potuto ricevere le cure specialistiche necessarie. L’operazione è scattata in seguito alla richiesta della Prefettura di Sassari, immediatamente recepita dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha attivato il 31° Stormo, un Reparto che ha recentemente potenziato la sua flotta proprio con i moderni velivoli G650. Come per tutti i trasporti di Stato, il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina questo tipo di attività.

Una volta giunto all’aeroporto di Alghero, l’equipaggio ha imbarcato la neonata, precedentemente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. La piccola, accompagnata dalla madre e da un’équipe medica specializzata, ha viaggiato in una culla termica dedicata, garantendo la massima sicurezza e stabilità durante il trasporto aereo. Partito intorno alle 12:30, il velivolo è atterrato nel capoluogo piemontese dopo poco più di un’ora di volo. Da lì, un’ambulanza ha condotto rapidamente la piccola paziente all’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Con la missione conclusa, il G650 ha fatto rientro alla base di Ciampino per riprendere la sua prontezza operativa.

“Questi interventi sono parte integrante dell’operato dell’Aeronautica Militare, i cui Reparti di volo sono pronti a decollare 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Con mezzi ed equipaggi altamente specializzati, sono in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Ogni anno, centinaia di ore di volo sono dedicate a queste missioni vitali, compiute da velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia”, si legge in una nota.