Netanyahu: “distrutto il programma nucleare iraniano. Trump grande amico”

“Abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo distrutto il programma nucleare iraniano, e se qualcuno in Iran cercasse di ricostruirlo agiremo con la stessa determinazione, la stessa intensità per sventare qualsiasi tentativo”. E’ quanto ha affermato Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione. “L’ho detto e lo ripeto, l’Iran non avrà mai l’arma atomica”, ha aggiunto il premier israeliano. Donald Trump “è stato coinvolto in un modo senza precedenti”, secondo Benjamin Netanyahu che, nel discorso alla nazione con cui ha annunciato la fine dell’Operazione contro l’Iran, ha ringraziato il presidente americano “per la sua parte nel difendere Israele e rimuovere la minaccia nucleare iraniana”.

“Israele non ha mai avuto un amico come presidente Trump alla Casa Bianca e lo ringrazio per il nostro lavoro congiunto”, ha aggiunto il premier israeliano poche ore dopo che Trump ha espresso pubblicamente la sua rabbia contro Netanyahu per aver violato la tregua che il presidente americano aveva annunciato.