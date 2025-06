La neve imbianca Atacama, il deserto più arido del mondo | VIDEO

Il deserto di Atacama, considerato il luogo più arido del pianeta, si è risvegliato sotto un insolito manto bianco. La neve ha imbiancato alcune zone del Nord del Cile, sorprendendo la comunità scientifica e locale. A documentare l’evento è stato il centro astronomico ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), che ha condiviso immagini suggestive sui propri canali social: “Il deserto di Atacama si è svegliato innevato! Un fenomeno che non si vedeva da dieci anni“.

La neve è caduta nei pressi dell’osservatorio, situato a circa 2.900 metri di altitudine. Secondo ALMA, le nevicate sono più comuni nella pianura di Chajnantor, che si trova a oltre 5mila metri, ma episodi simili a quote più basse rimangono rari.

Il Cile ospita telescopi provenienti da oltre 30 Paesi nel deserto di Atacama, tra cui alcuni degli strumenti astronomici più avanzati al mondo, tra cui l’osservatorio ALMA, il radiotelescopio più potente del pianeta.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha

— ALMA Observatory📡 (@almaobs) June 26, 2025