New York costruirà una centrale nucleare, la prima negli USA da 15 anni

New York intende costruire una centrale nucleare, il primo grande nuovo impianto realizzato in oltre 15 anni negli USA, e un importante banco di prova per la promessa del Presidente Donald Trump di accelerare il rilascio dei permessi per tali progetti. Come riporta il Wall Street Journal, la Governatrice dello stato, Kathy Hochul, ha ordinato alla società elettrica pubblica di New York di aggiungere almeno 1 gigawatt di nuova produzione di energia nucleare alla sua obsoleta flotta di reattori. Un gigawatt è all’incirca sufficiente ad alimentare circa un milione di case. “Mi impegnerò per garantire che ogni azienda che voglia trasferirsi a New York e chiunque voglia vivere qui non debba mai preoccuparsi dell’affidabilità e della convenienza dei costi delle utenze“, ha affermato.

La New York Power Authority, creata quasi un secolo fa dall’allora Fovernatore Franklin D. Roosevelt, che gestirà la produzione idroelettrica per conto pubblico, individuerà un sito nella parte settentrionale dello stato e definirà la progettazione del reattore. Hochul ha spiegato che la società elettrica potrebbe portare avanti il progetto da sola o in partnership con enti privati.