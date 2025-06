Norvegia: 640 milioni di dollari in droni e tecnologie UAV per l’Ucraina

MeteoWeb

La Norvegia rafforza il proprio sostegno all’Ucraina annunciando un nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 6,5 miliardi di corone norvegesi (pari a circa 640 milioni di dollari), destinato alla fornitura di droni e tecnologie correlate. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale del governo norvegese, evidenziando l’impegno crescente di Oslo nel supportare la resistenza ucraina contro l’invasione russa. Secondo il Primo Ministro Jonas Gahr Støre, i droni giocano un ruolo chiave nel conflitto, risultando essenziali sia per le operazioni di combattimento sul fronte che per la protezione delle infrastrutture critiche.

Priorità alla difesa ucraina nel bilancio norvegese

L’annuncio rientra negli obiettivi strategici previsti dall’aumento del bilancio per gli aiuti, che ha raggiunto 50 miliardi di corone (circa 4,92 miliardi di dollari). Tra le priorità principali figurano:

Difesa aerea

Artiglieria

Sistemi autonomi

Approvvigionamento di equipaggiamenti dall’industria bellica ucraina

Il Ministro della Difesa Tore Sandvik ha dichiarato: “questo supporto aiuterà a costruire una capacità di deterrenza autonoma per l’Ucraina, che sarà fondamentale anche in caso di un eventuale accordo di pace. La Norvegia sta acquistando materiali vitali per la lotta difensiva ucraina e continuerà a fornire assistenza nei settori della sicurezza marittima, della difesa aerea, dei droni e dei sistemi autonomi”.

Un impegno continuo: coalizione dei droni e fondi internazionali

Il sostegno della Norvegia non si limita all’aspetto militare. Fin dall’inizio della guerra su larga scala, Oslo ha dimostrato solidarietà politica e umanitaria, partecipando attivamente alle iniziative diplomatiche e internazionali per rafforzare la capacità difensiva dell’Ucraina e perseguire responsabilità per l’aggressione russa. Nel mese di aprile, la Norvegia è entrata a far parte della Drone Coalition, gruppo di paesi impegnati a fornire tecnologie UAV a Kiev. A giugno, durante l’incontro del formato Ramstein, il governo ha annunciato un ulteriore stanziamento di 700 milioni di dollari per droni – con un focus sull’industria ucraina – e 50 milioni di dollari al NSATU Trust Fund, fondo fiduciario che coordina il supporto militare internazionale all’Ucraina.

Con queste nuove misure, la Norvegia conferma il proprio ruolo di partner strategico dell’Ucraina e di attore proattivo nella sicurezza europea, puntando sulla tecnologia e sull’innovazione per rafforzare la resistenza di Kiev.