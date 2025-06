Nucleare, AIEA: “l’Iran non sta rispettando gli obblighi”

MeteoWeb

Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha approvato la risoluzione presentata da Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti in cui dichiara formalmente che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi in materia nucleare. Ciò potrebbe portare a ulteriori tensioni e avviare un processo volto a ripristinare le sanzioni ONU contro Teheran entro la fine dell’anno. Il testo è stato approvato da 19 Paesi membri del board, mentre Russia, Cina e Burkina Faso si sono opposti, 11 Paesi si sono astenuti e 2 non hanno votato.

Dopo l’approvazione della risoluzione l’Iran ha annunciato che creerà un nuovo impianto per l’arricchimento dell’uranio, che sarà situato “in un luogo sicuro“. “Sono in programma anche altre misure che saranno annunciate in seguito“, ha aggiunto Teheran.