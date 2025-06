Nucleare in Francia, l’accordo: 6 nuovi reattori entro il 2038

MeteoWeb

Il governo ha firmato il contratto di filiera dell’industria nucleare per il periodo 2025-2028, che conferma il rilancio del settore in Francia e il programma EPR2 per la costruzione di sei nuovi reattori ad alta potenza entro il 2038. “C’è l’ambizione di guardare ai prossimi decenni”, ha dichiarato Marc Ferracci, ministro dell’Industria e dell’energia, in occasione della firma del contratto a Massy. E “c’è la questione delle performance industriali”, ha aggiunto, menzionando la necessità di “controllare i costi” nell’industria nucleare “controllando le scadenze”. Presente anche il ministro dell’Economia Eric Lombard, che ha sottolineato l’importanza dell’energia nucleare “per la trasformazione ecologica” e la “competitività” di questo settore. Il contratto di settore risponde all’ambizione espressa dal presidente Emmanuel Macron che nel febbraio 2022 aveva annunciato un programma per la costruzione di 6 nuovi reattori nucleari e un’opzione per altri 8. Il programma EPR2 prevede la costruzione di sei nuovi reattori, tra cui la prima coppia a Penly (Senna Marittima), seguita da Gravelines (Nord) e Bugey (Ain). Inizialmente, l’obiettivo era il 2035, ma la data è stata posticipata al 2038.

Il contratto

Il contratto siglato oggi non riguarda il finanziamento del programma, per il quale lo Stato si è finora impegnato a concedere un prestito a tasso agevolato che copra almeno il 50% del bilancio. Secondo una relazione di gennaio della Corte dei Conti basata su una stima dell’EDF di fine 2023, il costo del programma, stimato a 51,7 miliardi di euro nel 2022, ammonta ora a 67,4 miliardi, che a sua volta ammonta a 79,9 miliardi alle più recenti condizioni del 2023. In Francia, il finanziamento del programma sarebbe accompagnato da un contratto di produzione nucleare a un prezzo garantito dallo Stato di massimo 100 euro/MWh, il che significa che se l’elettricità di EDF è venduta sui mercati a un prezzo superiore, l’azienda deve versare i ricavi allo Stato; al di sotto di questo prezzo, è lo Stato a compensare EDF. Il contratto settoriale copre anche i progetti di mini-reattori (SMR o piccoli reattori modulari), la cui prima messa in servizio è prevista all’inizio degli anni 2030, nonché il funzionamento dei reattori attuali e la conformità ai requisiti di sicurezza nucleare applicabile.