Nucleare, Iran: dal Parlamento stop alla cooperazione con l’AIEA

MeteoWeb

Il Parlamento iraniano ha votato la sospensione della cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), organismo delle Nazioni Unite, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, dopo 12 giorni di guerra segnati da attacchi israeliani e americani contro gli impianti nucleari iraniani. “L’AIEA, che si è rifiutata di condannare anche solo in minima parte l’attacco agli impianti nucleari iraniani, ha compromesso la sua credibilità internazionale“, ha dichiarato il Presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. “L’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran sospenderà la sua cooperazione con l’AIEA fino a quando non sarà garantita la sicurezza degli impianti nucleari“.