Dal nucleare al prezzo dell’energia: le ultime notizie dal ministro Pichetto

MeteoWeb

“Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il disegno di legge” sul nucleare sostenibile “che in questo momento è ai vari pareri; fatto questo passaggio va in Parlamento: è una questione di giorni. Mi auguro che possa vedere la luce per fine anno, ma i tempi naturalmente li decidono il Parlamento. Poi ci sono 12 mesi per le norme attuative che devono vedere l’intervento sui vari settori”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a ‘Il giorno de La Verità’ presso Palazzo Brancaccio, a Roma. “È una legge delegata che ha l’obiettivo di creare il quadro giuridico per valutare al momento opportuno la ripresa della produzione di energia nucleare con i nuovi reattori”, spiega.

Il prezzo dell’energia

“Stiamo valutando una serie di interventi” per abbassare il prezzo dell’energia. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Phygital Sustainability Expo a Roma. Il ministro ha indicato ad esempio “liberare la rete dalla situazione virtuale e permettere installazioni di produzione di energie pulite, di adattamento ai nuovi grandi consumatori, considera ai data center e all’utilizzo di forme contrattuali, contratti per differenza in questo caso, che riescano a farci superare questi momenti difficili. Eventualmente abbassare il prezzo complessivo dell’energia elettrica lavorando a quelle che saranno le condizioni di disaccoppiamento che significa fare in modo che ci sia un peso equilibrato rispetto alla determinazione del prezzo”.