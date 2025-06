Numeri veramente casuali e tracciabili: la nuova frontiera quantistica della sicurezza digitale

MeteoWeb

La generazione di numeri casuali è una funzione fondamentale per la sicurezza informatica, la crittografia, la selezione imparziale nei processi legali, e molto altro. Tuttavia, i generatori attuali – sia hardware che software – sono esposti a rischi di manipolazione, e la loro reale imprevedibilità non è sempre verificabile. Un nuovo studio pubblicato su Nature e supportato da dati sperimentali dettagliati fornisce la prima dimostrazione concreta di un generatore di numeri casuali quantistici completamente tracciabile, certificabile, e resistente alla manipolazione. Le soluzioni convenzionali si dividono in due categorie:

Pseudocasuali – algoritmi deterministici che generano numeri da un seme iniziale. Sono verificabili ma prevedibili se il seme è compromesso.

Hardware RNG – basati su fenomeni fisici, ma richiedono fiducia nei modelli interni del dispositivo, spesso inaccessibili o opachi.

In entrambi i casi, la tracciabilità del processo e la certezza dell’imprevedibilità a priori sono limitate o inesistenti.

La soluzione: CURBy e l’approccio quantistico tracciabile

Il team guidato da Gautam Kavuri ha sviluppato un nuovo protocollo denominato CURBy (Colorado University Randomness Beacon), basato su fenomeni quantistici non locali e garantito da una struttura crittografica distribuita chiamata Twine.

Come funziona

Fonte di entropia: fotoni entangled generati tramite parametric downconversion sono inviati a due stazioni (Alice e Bob), separate da 110 metri.

fotoni entangled generati tramite parametric downconversion sono inviati a due stazioni (Alice e Bob), separate da 110 metri. Scelte di misura: ciascuna stazione effettua misurazioni casuali in tempi spazialmente separati, garantendo l’assenza di comunicazione tra i due dispositivi durante i test di Bell.

ciascuna stazione effettua misurazioni casuali in tempi spazialmente separati, garantendo l’assenza di comunicazione tra i due dispositivi durante i test di Bell. Registrazione pubblica: ogni evento viene registrato su catene hash pubbliche (Twine), che collegano ogni fase del processo in modo immutabile e auditabile.

ogni evento viene registrato su catene hash pubbliche (Twine), che collegano ogni fase del processo in modo immutabile e auditabile. Certificazione di casualità: un algoritmo verifica l’entropia generata usando il metodo dei probability estimation factors (PEF), certificando la non prevedibilità dell’output.

un algoritmo verifica l’entropia generata usando il metodo dei probability estimation factors (PEF), certificando la non prevedibilità dell’output. Estrazione finale: un extractor certificato (TMPS) trasforma i bit iniziali – potenzialmente biasati – in stringhe perfettamente uniformi.

Prestazioni sperimentali: un faro di affidabilità

Durante 40 giorni di attività, il generatore CURBy ha prodotto 7434 numeri casuali certificati su 7454 tentativi – una percentuale di successo del 99,7%, con una media di 186 numeri casuali al giorno. Ogni “impulso” di dati conteneva 512 bit completamente certificati con errore di uniformità moltiplicato per la probabilità di successo inferiore a 2⁻⁶⁴.

Tempi di generazione

Il tempo necessario per generare un impulso variava da 207,1 a 327,7 secondi, con punte di latenza solo durante la ricarica dei criostati dei rilevatori superconductivi. L’uso di un laser stabile a 80 MHz e ottimizzazioni continue hanno garantito un funzionamento automatico, stabile e senza supervisione.

Sicurezza decentralizzata: la forza della rete Twine

Il sistema CURBy si basa su una rete di fiducia distribuita tra più entità:

NIST: esegue i test quantistici (Bell).

Università del Colorado: elabora i dati e applica l’estrazione.

DRAND: fornisce semi casuali esterni per aumentare la sicurezza.

Ogni passaggio è registrato e interconnesso tramite catene hash immutabili, rendendo qualsiasi tentativo di manipolazione immediatamente rilevabile. La struttura hash-graph del protocollo Twine rende inoltre possibile dimostrare l’ordine temporale degli eventi anche tra entità non coordinate.

Implicazioni future

CURBy non è solo un esperimento accademico: rappresenta un servizio pubblico per l’ecosistema digitale. Potrebbe essere integrato in applicazioni come:

elezioni elettroniche

sistemi di voto sicuri

blockchain pubbliche

estrazioni crittografiche trasparenti

audit legali e finanziari

Inoltre, è un passo verso una Web quantistica 2.0, in cui le tecnologie quantistiche si integrano con le architetture decentralizzate esistenti per rafforzare la fiducia e la trasparenza.

CURBy segna un punto di svolta nella generazione di numeri casuali: per la prima volta, è possibile garantire casualità verificabile, tracciabilità pubblica e immunità alle manipolazioni in un unico sistema. Con questo lavoro, la generazione di numeri casuali entra in una nuova era di sicurezza quantistica, democratizzata e verificabile.