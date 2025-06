Una nuova via per fermare le invasioni di locuste: scoperti enzimi chiave

MeteoWeb

Le invasioni di locuste rappresentano da secoli una grave minaccia per la sicurezza alimentare, l’ambiente e l’economia globale. Milioni di ettari di coltivazioni vengono distrutti ogni anno, e la risposta predominante consiste nell’uso intensivo di pesticidi chimici, con gravi conseguenze ecologiche e sanitarie. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato su Nature apre una strada innovativa: colpire direttamente la produzione di (4VA), responsabile del comportamento gregario delle locuste, attraverso l’inibizione di due enzimi fondamentali. Questa molecola è anche coinvolta nella maturazione sessuale sincrona e nella comunicazione sociale tra locuste. Bloccare la sua sintesi può quindi prevenire alla radice la formazione degli sciami.

La biosintesi della 4VA: da un aminoacido vegetale al comportamento gregario

Grazie a esperimenti di marcatura isotopica con fenilalanina deuterata (Phe-d5), gli autori dimostrano che la biosintesi della 4VA inizia proprio da questo aminoacido presente nelle piante di cui si nutrono le locuste. Il percorso biochimico identificato si sviluppa in tre tappe fondamentali:

Fenilalanina → Acido cinnamico

Acido cinnamico → p-idrossicinnamico (p-HCA)

p-HCA → 4-vinilfenolo (4VP) → 4VA

Il passaggio cruciale avviene nell’ultima fase, quando il 4VP viene metilato per diventare 4VA.

Gli enzimi chiave: 4VPMT1 e 4VPMT2

Attraverso analisi di espressione genica e interferenza tramite RNA (RNAi), i ricercatori hanno identificato due metiltransferasi responsabili della metilazione finale: 4VPMT1 (LOCMI16699) e 4VPMT2 (LOCMI02868). Questi enzimi sono molto più espressi nei tessuti delle locuste gregarie, in particolare nelle zampe posteriori e nell’intestino, rispetto alle locuste solitarie. Esperimenti in vitro hanno confermato che entrambi gli enzimi convertono il 4VP in 4VA, utilizzando S-adenosilmetionina (SAM) come donatore di metile. Tuttavia, 4VPMT1 mostra un’efficienza catalitica superiore (k_cat/K_m ≈ 20,9 M⁻¹s⁻¹), mentre 4VPMT2 è meno efficiente (≈ 0,0047 M⁻¹s⁻¹), suggerendo che il primo sia l’enzima principale nella biosintesi.

Inibizione della 4VA: nuovi candidati molecolari

Guidati dalla struttura cristallografica di 4VPMT2, i ricercatori hanno utilizzato 4-nitrofenolo come molecola modello per sviluppare inibitori specifici. Nonostante il suo potenziale tossico in ambienti reali, sono stati identificati diversi composti alternativi in grado di bloccare l’attività enzimatica e la produzione di 4VA. Queste molecole offrono un’alternativa promettente ai pesticidi tradizionali.

Prove comportamentali: addio comportamento gregario

In seguito all’inibizione genetica simultanea di entrambi gli enzimi, le locuste hanno cessato di produrre 4VA e hanno perso i tipici comportamenti di aggregazione. I parametri comportamentali indicavano un ritorno a tratti solitari, anche se gli individui erano nati gregarî. Questo sottolinea il legame diretto tra 4VA e comportamento sociale.

Implicazioni e prospettive future

Lo studio non solo chiarisce per la prima volta la biosintesi del 4VA nelle locuste, ma individua anche target molecolari concreti per future strategie di controllo. L’impiego di inibitori enzimatici specifici per 4VPMT1 e 4VPMT2 rappresenta una soluzione ecologica, sostenibile e selettiva, che può essere integrata in programmi di lotta biologica o sintesi feromonica artificiale. Gli autori raccomandano ulteriori studi per ottimizzare l’efficacia e la sicurezza degli inibitori selezionati, e suggeriscono applicazioni nel campo della biotecnologia agricola attraverso ingegneria genetica di microorganismi produttori di inibitori o feromoni.

Con l’identificazione dettagliata del meccanismo molecolare alla base della produzione aggregante 4VA e dei suoi enzimi chiave, la scienza compie un importante passo avanti verso un controllo mirato e intelligente delle locuste. In un mondo in cui i pesticidi tradizionali mostrano sempre più limiti, la biochimica comportamentale degli insetti offre soluzioni rivoluzionarie per proteggere le coltivazioni e l’ambiente.