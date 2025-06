Nuovi ricevitori per i satelliti “Express-RV”: connessione anche nei luoghi più remoti

MeteoWeb

Sono stati sviluppati nuovi ricevitori per i satelliti russi “Express–RV”, destinati a operare in orbite ellittiche elevate. Questi satelliti garantiranno comunicazioni e trasmissione dati in regioni isolate e scarsamente popolate. I ricevitori saranno installabili sia su strutture fisse che su mezzi mobili, rendendo possibile la copertura, ad esempio, delle navi lungo la Rotta Marittima del Nord. Gli esperti dell’azienda Reshetnev stanno attualmente progettando modem per terminali utente e stazioni centrali, oltre a sviluppare terminali specifici per l’utilizzo a bordo dei treni. Una tecnologia strategica per connettere anche le aree più difficili da raggiungere.