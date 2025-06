Nasce un nuovo hub per sfruttare la magia dei microbi e trasformare i rifiuti in tesori

MeteoWeb

Un nuovo polo pionieristico è destinato a trasformare il settore manifatturiero del Regno Unito convertendo i rifiuti industriali in materiali e prodotti chimici sostenibili e preziosi. Il Carbon-Loop Sustainable Biomanufacturing Hub (C-Loop), da 14 milioni di sterline, utilizzerà microrganismi per trasformare i rifiuti a base di carbonio solitamente destinati alle discariche in materiali di nuova generazione, tra cui prodotti farmaceutici e cosmetici. Sfruttando la potenza della biologia ingegneristica, C-Loop punta a rendere la produzione di prodotti di uso quotidiano (oltre il 90% dei quali è ricavato da combustibili fossili mediante processi chimici non sostenibili) più pulita e parte di un’economia circolare.

L’ingegneria biologica, un settore in cui l’Università di Edimburgo è leader nel Regno Unito e nel mondo, prevede l’applicazione dei principi dell’ingegneria ai processi biologici per creare nuovi materiali, trattamenti e soluzioni.

Il polo creerà anche la prima BioFactory del Regno Unito, una piattaforma dedicata all’analisi dei rifiuti, alla valutazione della sostenibilità e all’espansione che ridurrà le emissioni, ridurrà le discariche e contribuirà a costruire una base produttiva senza combustibili fossili.

C-Loop è uno dei 4 centri a livello del Regno Unito annunciati dall’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), che fornisce 11 milioni di sterline di finanziamenti e fa parte di UK Research and Innovation (UKRI).

Sarà guidato dal prof. Stephen Wallace, UKRI Future Leaders Fellow e titolare della cattedra di biotecnologia chimica presso l’Università di Edimburgo, in collaborazione con le università di Manchester, Nottingham e Surrey, l’University College di Londra e l’Imperial College.

Con il supporto di Edinburgh Innovations, il servizio di commercializzazione dell’Università, l’hub coinvolge oltre 40 partner industriali. Tra questi, aziende globali provenienti da sette settori industriali, centri di innovazione nazionali come IBioIC e strutture come l’Edinburgh Genome Foundry e il BRC Genomics Facility dell’Imperial College.

La comunità di ricerca multidisciplinare di C-Loop, che comprende microbiologi, chimici, ingegneri ed esperti di sostenibilità, svilupperà catene di fornitura innovative per accelerare lo sviluppo e l’adozione commerciale di tecnologie innovative.

In questo modo, afferma il team, l’hub contribuirà a sostenere le aziende di ingegneria biologica con sede nel Regno Unito, a promuovere le capacità del Regno Unito in questo settore e a impedire che talenti e potenziale economico abbandonino il Paese.

Il prof. Stephen Wallace, direttore di C-Loop, ha affermato: “In un contesto di crescita demografica, diminuzione delle risorse naturali e cambiamento climatico, è ora urgente l’imperativo ambientale, industriale e politico di sfruttare rapidamente le tecnologie di biologia ingegneristica per defossilizzare la produzione e accelerare il percorso del Regno Unito verso l’obiettivo zero emissioni nette. C-Loop riunisce diverse competenze provenienti da discipline accademiche, settori industriali e dall’intera catena del valore per stimolare la crescita e l’espansione di questa tecnologia emergente, liberandone il pieno potenziale climatico ed economico“.

La dott.ssa Jen Vanderhoven, Chief Operating Officer di BBIA e Presidente del Consiglio di Amministrazione di C-Loop, ha affermato: “Sono lieta di far parte del team C-Loop per questo ambizioso progetto multimilionario che sfrutta la biologia ingegneristica per riciclare il carbonio di scarto. Dato che l’industria è alla ricerca urgente di alternative sostenibili agli input basati sui combustibili fossili, questa iniziativa è fondamentale per guidare la transizione verso fonti di carbonio di superficie. Non c’è tempo da perdere per arrivare all’azzeramento degli sprechi: questo progetto non solo affronta importanti sfide ambientali, ma sblocca anche significative opportunità economiche attraverso la produzione di prodotti chimici sostenibili“.

La prof.ssa Charlotte Deane, Presidente Esecutivo dell’EPSRC, ha dichiarato: “Questi hub svolgeranno un ruolo fondamentale nel rimodellare il settore manifatturiero per aiutare il Regno Unito a raggiungere una crescita verde. Combinando una profonda competenza nella ricerca con partnership concrete, svilupperanno le tecnologie, gli strumenti e i sistemi di cui abbiamo bisogno per industrie pulite, competitive e resilienti“.

C-Loop si basa sulla ricerca e l’innovazione all’avanguardia dell’Università in biologia ingegneristica. Edimburgo ospita il gruppo di ricercatori più numeroso e completo del Regno Unito in questa disciplina. All’interno dell’Università, i ricercatori collaborano con oltre 200 aziende operanti nel campo dell’ingegneria biologica per promuovere l’innovazione, l’adozione e la crescita nel Regno Unito.