“Oceani Perduti”: a Milano la conferenza stampa sulla mostra dei giganti marini preistorici

E’ in programma la conferenza stampa di annuncio della grande mostra “Oceani Perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri“, fissata per Giovedì 26 giugno 2025 alle ore 09:30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci via San Vittore 21, Milano (MM Sant’Ambrogio). L’esposizione interattiva, a cura di PaleoAquarium in collaborazione con il Museo Kosmos, è stata realizzata da un team multidisciplinare sotto la guida di paleontologi professionisti e sarà aperta al pubblico dal 27 settembre 2025 al 28 giugno 2026 presso Kosmos | Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia. Per la prima volta, i rettili che dominarono gli oceani al tempo dei dinosauri “torneranno in vita” in un allestimento che unisce modelli di dimensioni naturali, anche colossali, calchi di fossili ed exhibit interattivi. Un progetto unico per l’ampiezza dei contenuti scientifici e per l’approccio espositivo, grazie al contributo di paleontologi di fama internazionale e di uno dei più importanti paleoartisti a livello mondiale.