Oceani, l’UE lancia una nuova missione di osservazione

“Basandoci sul modello digital twin, lanciamo una nuova iniziativa di osservazione degli oceani. Fornirà dati vitali a tutti coloro che dipendono dal mare e contribuirà a rendere l’Europa un leader globale nella scienza, nella tecnologia e nella sicurezza oceanica. Nello spirito del multilateralismo, invito tutti i Paesi qui presenti oggi a unirsi all’Europa in questa missione“: è quanto ha annunciato il presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, alla plenaria della conferenza ONU sugli oceani a Nizza. “L’oceano è molto più di una semplice ispirazione: è vita“, ha sottolineato von der Leyen. “Ci nutre, rinfresca” il pianeta “e ci connette al mondo: insieme, abbiamo intrapreso molte iniziative importanti per proteggerlo e oggi possiamo celebrare i primi risultati. Allo stesso tempo, dobbiamo intensificare i nostri sforzi. Perché l’oceano è ancora in crisi. Senza azioni, mettiamo a rischio il nostro futuro“.