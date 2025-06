Oggi il grande debutto del telescopio Vera Rubin: nuova era per l’astrofisica, ecco un primo assaggio | FOTO

MeteoWeb

Milioni di galassie, asteroidi e stelle lontane: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le prime immagini del telescopio Vera Rubin, uno degli strumenti più attesi dalla comunità astronomica internazionale. Le prime osservazioni preliminari sono state appena rilasciate dalla National Science Foundation degli Stati Uniti, che, insieme all’Ufficio scientifico del Dipartimento dell’Energia americano, ha finanziato la costruzione del telescopio situato sulle Ande cilene.

Vera Rubin promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo, fornendo nuovi dati su alcuni dei suoi enigmi più affascinanti, come l’energia oscura, la materia oscura e la possibile esistenza del misterioso Pianeta Nove ai margini del Sistema Solare.

Alle 16:30 ora italiana è prevista una conferenza stampa internazionale in diretta streaming da Washington. In contemporanea, l’Istituto Nazionale di Astrofisica organizzerà un evento in diretta da Palermo per seguire insieme gli aggiornamenti.