Oggi la Giornata della Marina: festa a Genova con le Frecce Tricolori e l’Amerigo Vespucci

Martedì 10 giugno la Marina Militare celebra a Genova la Giornata della Marina, in memoria dell’impresa di Premuda del 1918, quando i Motoscafi Anti Sommergibili 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e fecero affondare la corazzata austro-ungarica Szent Istvan, segnando una svolta nella I Guerra Mondiale. Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più speciale: coincide infatti con la conclusione del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, la storica nave scuola che in un anno ha toccato cinque continenti, 30 Paesi e 35 porti internazionali.

La giornata inizia con l’arrivo della nave Vespucci nel porto, scortata da velieri della Marina Militare e delle marine uruguaiana e omanita. Dopo l’ormeggio alle 09:45, il clou sarà la cerimonia ufficiale con la rassegna navale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che riceverà il saluto delle navi schierate, tra cui Cavour, Trieste e il sommergibile Scirè. Alla cerimonia prenderanno parte anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici militari. Le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo.

Nel pomeriggio, Mattarella visiterà la nave, simbolo della Naval Diplomacy italiana. La giornata proseguirà in serata con la cerimonia conclusiva del viaggio: musica, memoria e spettacolo si fondono in un evento trasmesso su Rai Uno. Con la conduzione di Antonella Clerici e Serena Autieri, si alterneranno esecuzioni orchestrali, immagini del tour e, per chiudere, uno spettacolare show di droni nel cielo sopra il porto.