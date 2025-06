Oggi la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025, per un futuro senza plastica

MeteoWeb

Oggi, 5 giugno 2025, celebriamo la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’occasione cruciale per riflettere sulle sfide ambientali che affliggono il nostro pianeta e per mobilitare azioni concrete. Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incoraggiare governi, imprese e individui ad agire per la protezione del nostro ambiente.

Cos’è la Giornata Mondiale dell’Ambiente?

La Giornata Mondiale dell’Ambiente (WED) è la principale piattaforma globale per la sensibilizzazione e l’azione ambientale. Ogni anno, un Paese ospite e un tema specifico vengono scelti per focalizzare l’attenzione su una particolare problematica. L’obiettivo è promuovere un cambiamento positivo, ispirare l’adozione di pratiche più sostenibili e rafforzare l’impegno collettivo per un futuro più verde e sano. La celebrazione di questa giornata è un promemoria costante della nostra responsabilità condivisa nella salvaguardia del pianeta.

Il tema del 2025: #BeatPlasticPollution

Il tema della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 è “Porre fine all’inquinamento da plastica” con lo slogan #BeatPlasticPollution. La Repubblica di Corea sarà il Paese ospitante delle celebrazioni globali. Questa scelta riflette l’urgenza di affrontare una delle minacce ambientali più pervasive e dannose del nostro tempo. L’inquinamento da plastica si è infiltrato in ogni angolo del globo, contaminando l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo e persino i nostri corpi. Ogni anno, si stima che 11 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscano negli ecosistemi acquatici, mentre le microplastiche si accumulano nel suolo.

Nonostante la sua gravità, l’inquinamento da plastica è una delle sfide ambientali più risolvibili, con soluzioni chiare e attuabili a portata di mano. La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 si propone di mobilitare le comunità di tutto il mondo per implementare e promuovere tali soluzioni. Verranno messi in evidenza le crescenti prove scientifiche sugli impatti dell’inquinamento da plastica e si darà slancio al rifiuto, alla riduzione, al riutilizzo, al riciclo e al ripensamento dell’uso della plastica. L’evento rafforzerà anche l’impegno globale preso nel 2022 per porre fine all’inquinamento da plastica attraverso un trattato globale.

La Repubblica di Corea, che ospita per la seconda volta la Giornata Mondiale dell’Ambiente (la prima fu nel 1997), è all’avanguardia negli sforzi per affrontare i rifiuti di plastica, con una strategia che copre l’intero ciclo di vita della plastica. La provincia di Jeju, scelta come luogo ospitante, si è prefissa l’ambizioso obiettivo di diventare libera dall’inquinamento da plastica entro il 2040, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.