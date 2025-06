Oggi è la Giornata mondiale del donatore di sangue

MeteoWeb

Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di donare sangue e per ringraziare chi compie questo atto di altruismo. La data non è casuale: coincide con il giorno di nascita di Karl Landsteiner, lo scienziato austriaco che ha scoperto i gruppi sanguigni.

Il sangue donato è una risorsa fondamentale per salvare milioni di vite ogni anno. È indispensabile nei casi di emergenza, negli interventi chirurgici complessi, nei trattamenti oncologici e nelle malattie croniche come la talassemia. Tuttavia, la richiesta supera spesso l’offerta. In Italia, secondo i dati del Centro Nazionale Sangue, ogni giorno servono circa 1.800 sacche per garantire la continuità delle cure.

Chi può donare e perché è importante farlo con regolarità

Donare sangue è un gesto semplice, sicuro e non invasivo. Può farlo ogni cittadino tra i 18 e i 65 anni in buona salute, con un peso superiore ai 50 kg. La procedura dura circa 10 minuti, ma il suo impatto è enorme: una singola donazione può salvare fino a 3 persone.

La regolarità è cruciale. Il sangue ha una scadenza e non può essere conservato a lungo: i globuli rossi durano 42 giorni, le piastrine solo 5. Per questo è essenziale mantenere una rete costante di donatori attivi.

In occasione della giornata odierna, molti centri trasfusionali organizzano eventi, open day e iniziative per promuovere la cultura della donazione. Partecipare è il primo passo per fare la differenza.