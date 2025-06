Olympic Day, si celebra lo spirito olimpico: le monete ufficiali di Milano Cortina 2026

MeteoWeb

Il 23 giugno si celebra in tutto il mondo l’Olympic Day, la giornata olimpica dedicata ai valori universali dello sport: amicizia, rispetto e eccellenza. Un’occasione speciale per riscoprire lo spirito olimpico che unisce popoli, culture e generazioni, promuovendo uno stile di vita attivo e sano. Questa data simbolica ci avvicina a uno degli eventi più attesi: i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che porteranno lo spettacolo e l’emozione sportiva nel cuore dell’Italia. “Per celebrare l’evento, scopri la collezione delle monete ufficiali di Milano Cortina 2026, esemplari dal valore numismatico, artistico e simbolico straordinario”, si legge in una nota.