Ondata di calore investe l’Europa meridionale: allerta incendi e temperature record

A partire da oggi, una nuova e intensa ondata di caldo sta colpendo l’Europa meridionale, con la Francia tra i Paesi più esposti. Secondo Météo-France, l’agenzia meteorologica nazionale, sono state attivate allerta arancioni in 4 dipartimenti del Sud/Est francese: Bocche del Rodano, Gard, Hérault e Pirenei orientali. Le temperature previste oscillano tra i +35°C e i +38°C, ma potranno localmente toccare o superare i +39°C, con picchi fino a +40°C nell’entroterra del Gard.

Questa ondata viene definita “precoce” per la stagione, e la sua durata e progressiva diffusione verso Nord richiedono particolare vigilanza. Sabato sono previste massime tra i +37°C e i +39°C in gran parte del Paese.

Incendi e misure di emergenza

L’ondata di calore ha già avuto conseguenze gravi in Francia: una tempesta violenta avvenuta tra mercoledì e giovedì, successiva a una fase di caldo intenso, ha causato 2 morti e gravi danni. Allo stesso tempo, il rischio di incendi è altissimo. Nelle Bocche del Rodano, il dipartimento con il rischio più elevato, i vigili del fuoco sono da giorni impegnati nel contenimento di numerosi roghi boschivi. La prefettura ha disposto la chiusura di 14 delle 26 aree forestali, vietando completamente l’accesso al pubblico.

A Marsiglia, il comune ha reso gratuite le piscine comunali per aiutare la popolazione a far fronte al caldo, mentre nel Gard sono previste distribuzioni di acqua in bottiglia.

Dal 1947, la Francia ha vissuto 50 ondate di calore nazionali, di cui ben 33 si sono verificate dal 2000.

Caldo record anche in Grecia e Balcani

Non solo Francia. Anche Grecia e Balcani stanno affrontando temperature eccezionalmente alte. In Grecia, un violento incendio ha devastato diverse località balneari a Sud di Atene, costringendo decine di persone all’evacuazione. Un altro rogo, sull’isola di Chio, ha bruciato oltre 4mila ettari, anche se al momento è stato dichiarato “sotto controllo”.

Nei Balcani, la Bosnia ha toccato i +40°C giovedì, mentre in Croazia due regioni – attorno a Zagabria e nella parte orientale del Paese – sono in stato di massima allerta per il caldo.