Ondata di calore opprimente sull’Est degli USA: temperature record e umidità insopportabile | DATI

Una vasta e intensa ondata di caldo, con temperature che hanno superato i +37/38°C (100°F), ha attanagliato la metà orientale degli USA, portando a una serie di record di temperatura e condizioni di umidità insopportabili. Martedì, in particolare, ha registrato il picco di questa eccezionale “cupola di calore”, che ha messo a dura prova la resistenza di milioni di persone e infrastrutture.

L’Aeroporto John F. Kennedy di New York City ha registrato +38°C poco dopo mezzogiorno, un evento che non si verificava dal 2013. A seguire, Baltimora, Filadelfia e Boston si sono unite al “club dei 100 gradi” (Fahrenheit). Oltre 150 milioni di persone si sono svegliate con allerte caldo, e i meteorologi del National Weather Service hanno previsto che decine di località che avrebbero eguagliato o stabilito nuovi record di temperatura massima giornaliera.

Il caldo pericoloso ha avuto ripercussioni significative: ha causato ricoveri ospedalieri, ritardi nei treni Amtrak e ha spinto le aziende di servizi a esortare i clienti a risparmiare elettricità. Fryeburg, nel Maine, ha raggiunto i +38°C per la prima volta dal 2011, un evento raro per la regione.

Martedì, il caldo ha segnato 39 nuovi record di calore stabiliti o eguagliati lunedì. Altrettanto pericolosa quanto le temperature estreme diurne è la mancanza di raffreddamento notturno, accentuata dall’umidità. “Si ottiene la combinazione di caldo e umidità estremi senza alcun sollievo“, ha spiegato Jacob Asherman, meteorologo del Weather Prediction Center della NOAA. “È come se tutto si fosse accumulato… Questo dimostra quanto sia forte questa ondata di calore. È un evento piuttosto estremo“.

La causa della situazione meteo è il picco del sistema di alta pressione che staziona sul Medio Atlantico, mantenendo il caldo e l’umidità a livelli elevati.

Le conseguenze del caldo si sono manifestate in diversi modi: decine di partecipanti a cerimonie di diploma all’aperto in una città del New Jersey settentrionale lunedì hanno ricevuto cure per spossatezza da calore e problemi correlati, con 16 ricoverati in ospedale. Il distretto scolastico di Paterson ha interrotto una cerimonia pomeridiana un’ora dopo l’inizio a causa delle temperature prossime ai +38°C. Nel New Hampshire, 2 escursionisti di 16 anni sono stati soccorsi in montagna a Jaffrey lunedì pomeriggio, sopraffatti dal caldo, e descritti come in stato di semi-incoscienza.

Le aziende di servizi in tutto il Midwest e l’Est si sono preparate all’aumento della domanda energetica. A Memphis, nel Tennessee, ai residenti è stato chiesto di spegnere luci ed elettronica non necessarie, di rimandare l’uso di lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici a dopo il tramonto e di alzare il termostato di qualche grado, se la salute lo consentiva.

Bernadette Woods Placky, capo meteorologo di Climate Central, ha sottolineato come il caldo e l’umidità diurni siano aggravati dalle notti umide in cui le temperature non scendono di molto, impedendo al corpo umano e alla bolletta elettrica di riprendersi: “Più a lungo dura il caldo, più logora il corpo, più logora la salute“. Per un recupero adeguato, la temperatura dovrebbe scendere ad almeno a +24°C (75°F), se non di più, secondo McMahon. È una lezione appresa dall’ondata di calore del Pacifico nordoccidentale del 202: molti decessi hanno coinvolto anziani che vivevano in casa e morivano di notte perché non faceva abbastanza fresco.

“A differenza di altri pericoli meteorologici, il caldo ha quell’effetto cumulativo sul corpo umano. Il corpo tollera sempre meno calore man mano che i giorni passano“, ha spiegato McMahon. L’aria più calda trattiene più umidità, rendendola più umida, e per questo le notti estive si stanno riscaldando più rapidamente dei giorni estivi, ha osservato Woods Placky. Questo spiega perché il “Dust Bowl” degli anni ’30 raggiunse temperature massime simili a quelle attuali, ma non fu così caldo nel complesso perché durante le notti avveniva un raffreddamento.

Secondo i dati NOAA, la temperatura massima estiva diurna negli Stati Uniti è aumentata di 1,2°C (2,2°F) dal 1975, ma la temperatura minima notturna è ora in media di 1,4°C (2,6°F) più alta. A Baltimora, le notti estive si sono riscaldate di 2,5°C (4,5°F) dal 1975, mentre i giorni estivi solo di 0,8°C (1,5°F).

Intanto, attività commerciali come la Acme Ice and Dry Ice Company a Cambridge, Massachusetts, faticano a tenere il passo con le richieste di ghiaccio, mentre i condizionatori e i ventilatori “volano” dagli scaffali di negozi di elettronica come Khan Electronics nel Queens. Tuttavia, un po’ di sollievo è all’orizzonte. Venerdì New York City probabilmente non supererà i +20°C, offrendo una tregia dopo giorni di caldo soffocante.