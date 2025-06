Le ondate di calore favoriscono la diffusione dei patogeni di malattie e parassiti

MeteoWeb

Le ondate di calore, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, stanno amplificando in modo drammatico la diffusione di malattie e parassiti: è quanto rivela uno studio guidato dal Trinity College di Dublino e pubblicato su Plos Climate, in cui si dimostra che le variazioni estreme di temperatura aumentano la carica parassitaria fino a 13 volte rispetto ad altri eventi climatici.

Utilizzando come modello la Daphnia magna, una pulce d’acqua, e il patogeno Ordospora colligata, i ricercatori hanno evidenziato come durata, ampiezza e momento delle ondate di calore influenzino in modo diverso la gravità delle infezioni. Le fluttuazioni termiche alterano la risposta immunitaria degli ospiti, aumentando la vulnerabilità anche nell’uomo: il 58% delle malattie patogene è oggi aggravato dai cambiamenti climatici.

Gli effetti non si limitano alla salute umana. Nell’ecologia delle acque dolci, un calo delle Daphnia può provocare proliferazioni algali, compromettendo la qualità dell’acqua e la sopravvivenza di intere catene alimentari. Secondo gli autori, servono modelli predittivi più precisi per ogni contesto e patologia, in grado di tener conto delle temperature estreme, e non solo delle medie.