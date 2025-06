“Onde Mortali – Tsunami (e non solo) di tutti i tempi”: il libro che racconta la furia del mare

MeteoWeb

C’è un nuovo titolo nelle librerie che merita attenzione non solo per la qualità del lavoro, ma anche per l’importanza del tema che affronta: si tratta di “Onde Mortali – Tsunami (e non solo) di tutti i tempi”, il nuovo libro del geologo Giampiero Petrucci, pubblicato da Edizioni L’Ancora con il patrocinio di MeteoWeb. Un’opera densa, curata, di oltre 300 pagine, che ripercorre la storia e la scienza dietro i più devastanti tsunami della storia umana — e non solo.

Il libro prende forma dall’esperienza maturata da Petrucci nel corso degli anni, in particolare tra il 2011 e il 2013, quando pubblicò per MeteoWeb due serie di articoli diventate col tempo veri e propri riferimenti per chi si interessava al fenomeno: “Tsunami in Italia” e “Tsunami nel Mondo”. Quegli speciali, pionieristici per l’epoca, hanno rappresentato una delle prime grandi raccolte sistematiche e divulgative sul tema nel panorama italiano del web scientifico. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quelle analisi trovano una nuova vita in formato cartaceo, arricchite, aggiornate e ampliate, in un volume che diventa a tutti gli effetti una pietra miliare nella divulgazione geologica e meteorologica italiana.

Il libro si apre con una prefazione autorevole firmata dal professor Mauro Rosi, uno dei massimi esperti italiani nel campo della geologia dei rischi naturali, mentre l’introduzione è stata affidata a Peppe Caridi, direttore di MeteoWeb, che ha creduto sin dall’inizio in questo progetto e ne ha accompagnato l’evoluzione. Il patrocinio ufficiale della redazione di MeteoWeb, non a caso, rappresenta il legame profondo che questo lavoro mantiene con l’attività scientifico-divulgativa svolta online per anni, ma con uno sguardo sempre più attento all’approfondimento.

“Onde Mortali” non si limita a una sequenza cronologica di eventi tragici. È piuttosto un viaggio tra scienza e storia, tra analisi dei dati e racconti di impatti devastanti. Si parte da eventi antichi, tramandati dalle fonti storiche, fino ai più recenti casi documentati con strumenti tecnologici avanzati. Il testo è ricco di mappe, tabelle, foto d’epoca, analisi comparative, e propone anche una classificazione dei cento tsunami più significativi della storia, analizzandone cause, intensità e conseguenze sull’ambiente e sulla società.

La chicca dei meteotsunami

Ma la parte forse più sorprendente è quella che esce dai binari tradizionali e si avventura nell’analisi dei cosiddetti “meteotsunami”, fenomeni meno noti ma non meno pericolosi, generati da rapidi cambiamenti atmosferici piuttosto che da eventi sismici. Petrucci, da geologo e divulgatore esperto, riesce a raccontarli con chiarezza e rigore, rendendo accessibili anche i concetti più complessi. Il libro, in questo senso, si presta sia alla lettura da parte di professionisti e studenti del settore, sia di lettori curiosi e appassionati.

Un altro aspetto fondamentale è l’attenzione dedicata all’Italia, un Paese che spesso non viene percepito come a rischio tsunami, nonostante una lunga e documentata storia di eventi legati a onde anomale e maremoti. Petrucci ricostruisce in modo dettagliato episodi che hanno coinvolto le coste italiane, offrendo al lettore strumenti di consapevolezza che risultano fondamentali anche in ottica di prevenzione.

“Onde Mortali” è dunque molto più di un semplice libro: è un lavoro che unisce ricerca scientifica, passione divulgativa e responsabilità informativa. Un volume che arriva in un’epoca in cui la comprensione dei rischi naturali è più che mai centrale, anche a causa dell’acuirsi degli eventi estremi e dei cambiamenti climatici in atto. La scelta editoriale di trasformare in libro un lavoro nato per il web è una dimostrazione di quanto la divulgazione online possa e debba confluire in prodotti duraturi, studiati e approfonditi.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il libro è disponibile su Amazon a questo link:

https://www.amazon.it/dp/B0F7TW3SK2/ref=mp_s_a_1_2

Con “Onde Mortali”, Giampiero Petrucci firma un’opera che non solo fa il punto sulla storia degli tsunami nel mondo e in Italia, ma contribuisce anche a costruire una cultura del rischio che nel nostro Paese è ancora troppo spesso trascurata. Un libro necessario, da leggere e diffondere e che su MeteoWeb ci onoriamo di aver patrocinato.