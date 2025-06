OpenAI firma contratto da 200 milioni con il Pentagono: cosa prevede

MeteoWeb

OpenAI si è aggiudicata un contratto da 200 milioni di dollari per fornire al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti strumenti di intelligenza artificiale, ha dichiarato lunedì il Pentagono in un comunicato, citato dalla Reuters: “nell’ambito di questo premio, l’esecutore svilupperà prototipi di capacità di intelligenza artificiale di frontiera per affrontare le sfide critiche della sicurezza nazionale sia nei settori bellici che in quelli aziendali”.