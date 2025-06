Il primo sguardo dell’Osservatorio Vera Rubin sull’universo: a Palermo la presentazione

MeteoWeb

Lunedì 23 giugno 2025 alle ore 16:30, presso la Sala Piersanti Mattarella all’interno del Palazzo dei Normanni a Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle prime immagini e dei primi risultati ottenuti dall’Osservatorio Vera C. Rubin. Per la prima volta, il grande osservatorio astronomico internazionale – il primo intitolato a una donna, la scienziata Vera Rubin – mostrerà al mondo il suo “primo sguardo” sull’universo, segnando l’avvio ufficiale del programma osservativo LSST (Legacy Survey of Space and Time). Grazie a una tecnologia senza precedenti, il Vera Rubin Observatory osserverà il cielo australe in modo continuo, raccogliendo una quantità di dati mai vista prima. Le sue osservazioni ci aiuteranno a capire meglio la materia e l’energia oscura, a studiare l’evoluzione delle galassie, a monitorare oggetti vicini alla Terra e a rilevare sorgenti astronomiche variabili e in formazione.

In occasione di questo momento storico per l’astrofisica mondiale, l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) organizza un Watch Party nazionale a Palermo, con un collegamento in diretta dagli Stati Uniti, interventi di esperti INAF, proiezioni, momenti divulgativi e approfondimenti scientifici. Sarà un’occasione per condividere con la comunità scientifica e i media uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno.

Il programma

Ore 16.30

Inizio della conferenza stampa con introduzione e saluti istituzionali presso Sala Piersanti Mattarella.

Dalle 17 alle 17.40

Collegamento in diretta dal Cile e rivelazione delle prime immagini del Rubin Observatory, con commento scientifico di ricercatrici e ricercatori INAF.

Dalle 18.30 alle 19

Sono in programma una serie di iniziative locali dedicate alla figura di Vera Rubin organizzate dall’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo nell’ambito di progetti dedicati alle donne nella scienza. Un’occasione per valorizzare il contributo delle realtà del territorio nella promozione della cultura scientifica e dell’inclusione.