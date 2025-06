Ozono in Alto Adige, superata la soglia d’informazione sul Renon

MeteoWeb

Con l’aumento delle temperature e dell’irraggiamento solare, negli ultimi giorni sono aumentate le concentrazioni di ozono in Alto Adige. Il 23 giugno, alle ore 22, nella stazione di misurazione Selva Verde sul Renon, è stata superata la soglia d’informazione di 180 microgrammi per metro cubo. Il valore medio orario era pari a 182 microgrammi per metro cubo (µg/mü). Le concentrazioni elevate di ozono si registrano in Alto Adige soprattutto nella conca tra Bolzano e Merano, nella Bassa Atesina, sui versanti montuosi adiacenti e sugli altipiani, in particolare sul Renon e sull’Alpe di Siusi. Le temperature elevate e il forte irraggiamento solare determinano concentrazioni elevate di ozono, che diminuiscono con la pioggia.

In base alle previsioni meteorologiche, anche il 24 e il 25 giugno potrebbero verificarsi concentrazioni elevate di ozono.

Le persone con malattie respiratorie dovrebbero evitare, per precauzione, sforzi insoliti e intensi all’aperto, in particolare nelle ore pomeridiane e serali.