Nel Pacifico si forma l’uragano Erick: rischio inondazioni e frane in Messico

Nell’Oceano Pacifico si è formato l’uragano Erick, con una traiettoria prevista che porterà forti piogge, forti venti, storm surge e possibili frane sulla costa meridionale del Messico. Fino a 510mm di pioggia potrebbero cadere sugli stati messicani di Oaxaca e Guerrero, con quantità minori (fino a 200mm) negli stati di Chiapas, Michoacán, Colima e Jalisco, ha dichiarato in un avviso il Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti con sede a Miami. Le precipitazioni minacciano inondazioni e frane, soprattutto nelle zone con terreno scosceso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta di categoria 1 si trova circa 257km a sud-sudest di Puerto Ángel, in Messico, e ha venti massimi sostenuti di 121km/h. Si muove verso nord-ovest a 11km/h. Si prevede che Erick raggiungerà o sarà vicino allo stato di uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) mentre si avvicina alla costa messicana domani, giovedì 19 giugno, dove potrebbe toccare terra. Secondo la traiettoria prevista, la tempesta avrà il suo centro vicino alla località turistica di Acapulco, devastata nell’ottobre 2023 dall’uragano Otis, un uragano di categoria 5 che si è rapidamente intensificato cogliendo molti impreparati. Almeno 52 persone sono morte e 32 sono disperse a causa di Otis.

Il Governatore dello stato di Guerrero, Evelyn Salgado, ha dichiarato che sono state imparate le lezioni da quella tempesta. Ha affermato che tutte le scuole nello stato sono chiuse oggi e che 582 rifugi sono pronti ad accogliere le persone.

Un’allerta uragano è in vigore per Acapulco e Puerto Ángel. Un’allerta uragano significa che sono previste condizioni di uragano nella zona e che i preparativi per proteggere vite umane e proprietà devono essere completati rapidamente, secondo l’avviso del centro uragani.