Un rinnovato connubio paesaggio-energia, esperienze in Italia e Svizzera: l’evento UNIMONT

MeteoWeb

“I rapidi cambiamenti in atto nella società contemporanea hanno messo in luce l’urgenza di coltivare, rinnovare e sviluppare il paesaggio rendendolo nuovamente “produttivo”. Il paesaggio produttivo viene quindi concepito come un bene vivibile e sperimentabile, pensato per garantire benefici sociali, ambientali ed economici per gli abitanti del pianeta e per le future generazioni. Tale prospettiva alimenta l’esigenza di trovare nuovi modelli estetici e una nuova narrazione del paesaggio, senza limiti né confini, bensì piattaforma moderatrice dei nuovi processi di sviluppo attraverso il dialogo tra elementi naturali ed elementi antropici.

I nuovi paesaggi energetici rappresentano una forma di paesaggio produttivo che prova ad affrontare le sfide della transizione energetica e della transizione ecologica in ottica integrata, diventando attrattore e catalizzatore di nuove dinamiche territoriali, promuovendo al contempo consapevolezza ambientale e legame con le comunità. Nel corso di questo seminario organizzato dal Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano verranno presentati esperienze virtuose in Italia e Svizzera, con particolare riferimento al Parco Solare Alpino Duragno, un caso studio emblematico per la transizione energetica alpina”: è la presentazione di “ENERSCAPE: verso un rinnovato connubio paesaggio-energia. Esperienze in Italia e Svizzera”, in programma il 12 giugno alle ore 17:00.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

Claudio Gasparotti – Architetto e curatore della rassegna letteraria “racCONTA LA MONTAGNA” promossa da UNIMONT

RELATORI

Matteo Pedaso – Urbanista – Senior Director e Partner LAND Italia

Martina Conti- Architetto– Director LAND Svizzera