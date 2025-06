Pakistan, inondazioni spazzano via turisti lungo il fiume: decine tra morti e dispersi

MeteoWeb

Le inondazioni causate da piogge pre-monsoniche in Pakistan hanno spazzato via decine di turisti che stavano facendo un pic-nic lungo il fiume Swat, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel Punjab, causando almeno 8 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Circa 100 soccorritori sono al lavoro e finora hanno salvato 58 persone mentre altre 10 risultano disperse. Il portavoce del servizio di emergenza provinciale, Shah Fahad, riferisce che fra le persone spazzate via c’erano 16 membri di una stessa famiglia, di cui al momento sono state salvate solo 3 persone.

Fahad ha esortato la popolazione a rispettare rigorosamente le precedenti avvertenze del governo relative a possibili inondazioni improvvise nel fiume. Il fiume Swat, che attraversa la pittoresca valle dello Swat, è una meta estiva molto popolare che attira decine di migliaia di turisti sia in estate che in inverno.

Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha espresso profondo cordoglio e dolore per la morte dei turisti travolti dall’inondazione nel fiume Swat. In una dichiarazione, ha ordinato alle autorità di rafforzare le misure di sicurezza nei pressi dei fiumi e dei torrenti.

Altre vittime a cause delle inondazioni in Pakistan

Queste vittime si uniscono a quelle di altri incidenti avvenuti in relazione alle alluvioni: altrove, secondo i soccorritori, almeno 10 persone sono morte in incidenti causati dalla pioggia nella provincia orientale del Punjab e in quella meridionale del Sindh nelle ultime 24 ore.

Le forti piogge hanno causato danni ingenti. Da inizio settimana, forti piogge hanno colpito alcune zone del Pakistan, bloccando le autostrade e danneggiando le abitazioni. E per questa settimana sono previste ulteriori precipitazioni.

La stagione dei monsoni

La stagione dei monsoni in Pakistan va da luglio a settembre. Secondo le previsioni meteorologiche, quest’anno le precipitazioni saranno inferiori rispetto al 2022, quando le piogge torrenziali fecero straripare i fiumi e inondarono un terzo del Pakistan, causando la morte di 1.739 persone.