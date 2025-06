Pakistan, violenta ondata monsonica: almeno 7 morti e 21 feriti per crolli, fulmini e alberi abbattuti

MeteoWeb

Almeno sette persone sono morte e altre 21 sono ferite, mentre un’ondata monsonica si abbatteva in Pakistan. Secondo l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri (Pdma), le vittime sono state causate da crolli di tetti, fulmini e caduta di alberi durante le forti piogge. Il distretto di Okara è stato il più colpito, dove un bambino è morto e altri otto, tra cui due minori e tre donne, sono rimasti feriti. Secondo l’autorità Pdma si prevede che il Punjab riceverà il 25% di precipitazioni in più rispetto alla media durante questa stagione monsonica.