Nel panico e non equipaggiati: giovani escursionisti soccorsi sul Gran Sasso

“Affrontare eventuali escursioni in montagna tenendo conto della propria preparazione e condizione psico-fisica, utilizzando equipaggiamento e attrezzature adeguate in base all’attività programmata, al percorso, alla quota e alla stagione”. È l’appello lanciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo dopo l’intervento odierno, in elicottero, finalizzato al recupero di due escursionisti francesi rimasti bloccati sulla cima del Corno Grande, sul Gran Sasso, perché presi dal panico ed equipaggiati in modo non adeguato.

I due escursionisti, un ragazzo e una ragazza 24enni, sono rimasti bloccati per le difficoltà della discesa, vista la presenza di tratti coperti dalla neve. In particolare, la ragazza è stata presa dal panico e non è stata in grado di riscendere a valle, nonostante un agente di Polizia, libero dal servizio ed esperto di montagna, casualmente sul posto, si fosse offerto di accompagnare la coppia a Campo Imperatore.

A seguito della segnalazione inviata dall’agente di Polizia al Nue 112, sul posto è stato inviato l’elicottero “Drago 158” dei Vigili del Fuoco di Pescara. Il mezzo aereo ha raggiunto il luogo dell’intervento in base alle coordinate geografiche fornite dall’agente, che ha assistito i due ragazzi in attesa dei soccorsi. Due elisoccorritori dei Vigili del Fuoco sono stati fatti scendere dall’elicottero utilizzando il verricello e dopo aver imbracato i due ragazzi hanno potuto procedere al recupero. Successivamente l’elicottero è atterrato a Campo Imperatore dove i due ragazzi, provati, ma in buone condizioni di salute, sono stati lasciati a terra.