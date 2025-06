Lieto evento al Parco Zoo Falconara: è nato un cucciolo di canguro grigio orientale | FOTO

MeteoWeb

Una nuova nascita regala un momento di grande gioia al Parco Zoo Falconara, che dà il benvenuto a un cucciolo di canguro grigio orientale (Macropus giganteus), specie simbolo del continente australiano. I genitori, Vaiana e Boomerang, insieme a Sidney, sono arrivati lo scorso anno, nell’ambito di un progetto educativo promosso dal giardino zoologico marchigiano per avvicinare il pubblico alla scoperta dei marsupiali e dell’ecosistema australiano.

Ospitati in un’area dedicata, i tre canguri hanno subito suscitato interesse e curiosità tra i visitatori. Oggi, con la nascita del primo cucciolo – il “joey”, come viene chiamato in Australia – diventano protagonisti di un nuovo capitolo ricco di significato per il Parco.

Piccoli salti verso il mondo

Il cucciolo, di cui ancora non si conosce il sesso, si trova attualmente nello stadio di “esplorazione e rientro”: dopo circa otto mesi trascorsi nel marsupio di mamma Vaiana, ha iniziato ad affacciarsi al mondo esterno, compiendo spostamenti brevi ma decisi fuori dalla tasca materna, per poi tornare rapidamente al suo rifugio sicuro.

Questa fase delicata ma vitale è cruciale per il suo sviluppo: il “joey”, sta affinando i sensi, rafforzando la muscolatura e acquisendo equilibrio e sicurezza. Con movimenti ancora incerti ma pieni di curiosità, impara a riconoscere odori, suoni e spazi, sempre sotto lo sguardo attento della madre.

Un marsupiale simbolo dell’Australia

Il canguro grigio orientale è tra i marsupiali più emblematici del continente australiano. Le femmine sono dotate di un marsupio addominale in cui il neonato – partorito dopo una gestazione molto breve, tra i 33 e i 38 giorni – completa il proprio sviluppo. Alla nascita misura poco più di un centimetro e pesa meno di un grammo, ma riesce autonomamente a raggiungere la tasca della madre, dove rimane al sicuro per diversi mesi. Da adulto può arrivare a misurare fino 140 cm di altezza, pesare tra 40 e 90 kg, e avere una coda lunga fino a un metro. È un animale erbivoro, socievole e abituato a vivere in gruppo. La sua aspettativa di vita è di circa dieci anni in natura, ma può superare i venti anni in ambienti protetti.

Educazione e conservazione: il valore della conoscenza

La nascita del cucciolo rappresenta un ulteriore passo nel cammino del Parco Zoo Falconara verso una divulgazione scientifica sempre più attenta e coinvolgente. I marsupiali, con le loro caratteristiche uniche, offrono l’opportunità di far conoscere la complessità e la ricchezza di un continente affascinante e spesso poco noto come l’Oceania. Un’esperienza educativa che accende la curiosità di grandi e piccoli, invitando a riflettere sull’importanza di proteggere le specie e di tutelare gli ecosistemi delicati da cui provengono.