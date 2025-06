Il Parmigiano Reggiano DOP conquista il Canada con un nuovo record mondiale

MeteoWeb

Il Parmigiano Reggiano DOP ha scritto un nuovo capitolo nella sua storia, superando il suo stesso record mondiale con l’apertura simultanea di ben 1.672 forme di formaggio. L’impresa, di portata straordinaria, è stata realizzata in Canada grazie alla partnership con Loblaw Companies Ltd., che ha messo a disposizione 452 dei suoi negozi da costa a costa.

Michael Empric, giudice ufficiale del Guinness World Records, ha confermato il primato, sottolineando come il Parmigiano Reggiano e Loblaw Companies Ltd. abbiano stabilito un nuovo record per il maggior numero di forme aperte in contemporanea in diverse sedi. Il precedente record, di oltre mille forme, risaliva al 2014.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’Italian Heritage Month in Canada, un’occasione perfetta per celebrare le eccellenze italiane. Il Canada si conferma come il quinto mercato estero per il Parmigiano Reggiano DOP e uno con il maggiore potenziale: nel 2024, sono state esportate oltre 3.500 tonnellate, con un aumento del 24,5% rispetto all’anno precedente.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha commentato con entusiasmo: “Questo risultato non è solo un numero, è una celebrazione della tradizione, della passione e dell’amore a livello globale per il Parmigiano Reggiano. Vedere migliaia di canadesi uniti per condividere questo momento è un invito a farci ricordare di come il cibo unisce“. Un successo che rafforza il legame tra il Parmigiano Reggiano e i suoi estimatori in tutto il mondo.