Il lato oscuro del cosmo: perché lunedì 30 giugno sarà l’Asteroid Day

Il 30 giugno si celebra in tutto il mondo l’Asteroid Day, una giornata riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi e sulle opportunità legati agli asteroidi. Perché proprio questa data? La risposta ha radici profonde nella storia e nella scienza: il 30 giugno 1908, un’enorme esplosione devastò una vasta area della Siberia. Fu il cosiddetto Evento di Tunguska, la più grande esplosione mai registrata causata da un corpo celeste che ha colpito la Terra nei tempi moderni.

Asteroid Day, il monito del passato

Alle 07:17 del mattino di quel giorno, un asteroide largo circa 100 metri entrò nell’atmosfera terrestre ed esplose sopra la foresta siberiana. L’onda d’urto abbatté circa 80 milioni di alberi su una superficie di 2mila km quadrati. Nonostante la potenza dell’evento, fortunatamente non ci furono vittime umane documentate, data la remota posizione dell’esplosione. Tuttavia, la lezione resta valida ancora oggi: i corpi celesti rappresentano un rischio reale, anche se raro.

Minacce recenti: da 2024 YR4 a 2008 DG5

Il 2025 è stato un anno intenso per gli osservatori del cielo. L’asteroide 2024 YR4 aveva inizialmente destato allarme: le prime proiezioni suggerivano un possibile impatto con la Terra il 22 dicembre 2032. Solo successivamente, grazie a osservazioni più accurate, è stato possibile escludere la collisione: ora sembra che l’asteroide si dirigerà invece verso la Luna. Anche l’asteroide 2008 DG5 ha attirato l’attenzione: si tratta di un oggetto più grande del 97% di quelli noti, che ha sfiorato la Terra lo scorso giugno, ricordandoci quanto siamo esposti a incontri ravvicinati con questi antichi detriti spaziali.

Crateri ed airburst: quando l’impatto è visibile

Sebbene molti asteroidi di tipo roccioso esplodano in aria – fenomeno noto come “airburst”, come accaduto a Tunguska e, più recentemente, a Cheljabinsk nel 2013 – alcuni riescono a impattare direttamente il suolo. Uno degli esempi più spettacolari è il Meteor Crater in Arizona, un cratere quasi perfettamente conservato, formatosi circa 50mila anni fa a seguito dell’impatto di un asteroide ferro-nichel di 45 metri di diametro. Questo sito, oggi meta di turisti e studiosi, è diventato uno dei centri simbolici per le celebrazioni dell’Asteroid Day, con eventi che uniscono scienza, astronomia e divulgazione.

Asteroid Day: tra consapevolezza e ricerca

L’obiettivo dell’Asteroid Day è duplice: da un lato, informare il pubblico sui potenziali pericoli degli impatti asteroidali, dall’altro, valorizzare le opportunità scientifiche e tecnologiche che lo studio di questi oggetti può offrire. Gli asteroidi, infatti, sono vere e proprie capsule del tempo: la loro composizione racconta la storia primordiale del Sistema Solare.

Mentre la sorveglianza spaziale continua a migliorare e le missioni robotiche (come quelle della NASA e dell’ESA) analizzano da vicino gli asteroidi, giornate come questa ci ricordano quanto sia fragile, ma anche straordinaria, la nostra presenza sul pianeta Terra.