Pesce d’acqua dolce e parassiti: allarme sanitario in California

Uno studio condotto dallo Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California, San Diego, ha rivelato che oltre il 90% dei pesci d’acqua dolce più comuni nella California meridionale è infetto da parassiti trematodi in grado di colpire l’uomo. La ricerca, pubblicata sul Journal of Infectious Diseases, segnala un rischio per la salute pubblica precedentemente sottovalutato negli Stati Uniti.

Nel 2023, gli scienziati hanno analizzato 84 pesci di sette specie, tra cui persico trota e persico sole, provenienti da cinque popolari aree di pesca nella contea di San Diego. Il 93% risultava infestato da Haplorchis pumilio, con alcuni pesci che ospitavano migliaia di esemplari. Il parassita Centrocestus formosanus è stato rilevato nel 91% dei pesci in due località.

I trematodi possono causare sintomi gastrointestinali, perdita di peso, letargia e, in rari casi, ictus o infarto. Un’analisi di 125 video su YouTube ha evidenziato che il 65% non menziona la corretta preparazione del pesce, ignorando il rischio. Gli esperti raccomandano di cuocere completamente o congelare il pesce per almeno una settimana prima del consumo crudo, e chiedono che le infezioni da trematodi diventino obbligatoriamente segnalabili.