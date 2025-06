Petrolio, le aziende di oleodotti USA indecise tra acquisto e costruzione

MeteoWeb

Le politiche pro-energia del presidente USA Donald Trump miravano ad accelerare la costruzione della prossima produzione di infrastrutture energetiche degli Stati Uniti, ma molti operatori di oleodotti e gasdotti preferiscono ancora acquistare, piuttosto che costruire per espandersi, a causa di una serie di fattori che ostacolano i grandi progetti. Il suo primo giorno in carica, Trump ha dichiarato l’emergenza energetica e ha emanato delle direttive per sostenere le esportazioni, riformare i permessi e ridurre gli standard ambientali. Dalla sua elezione a novembre, sono stati approvati diversi progetti su larga scala, tra cui un terminale GNL e alcuni oleodotti. Tuttavia, i costi più elevati derivanti da una guerra commerciale globale innescata dai dazi, dalla carenza di manodopera, dai bassi prezzi del petrolio e dal rischio di ostacoli legali fanno sì che molte aziende siano riluttanti ad impegnarsi in nuove e audaci costruzioni.

Gli operatori, invece, vedono fusioni e acquisizioni come un modo più efficiente per crescere. Secondo la società di tecnologia energetica Enverus, nel primo trimestre 2025 sono stati conclusi 15 accordi midstream negli Stati Uniti, il numero trimestrale più alto dagli ultimi tre mesi del 2021. “Abbiamo dedicato molto tempo a riflettere sulla questione tra acquistare e costruire e, al momento, stiamo riscontrando maggiori opportunità di acquisto di asset”, ha affermato Angelo Acconcia, partner di ArcLight Capital Partners, che investe in infrastrutture energetiche.