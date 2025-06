Petrolio, CNOOC installa una piattaforma offshore da record

MeteoWeb

CNOOC ha installato la piattaforma offshore più grande e pesante in un giacimento nel Mare di Bohai, con un’altezza di 22,8 metri e un peso di oltre 20.000 tonnellate. La piattaforma è stata installata nel giacimento di Kenli, ad una profondità di circa 20 metri, che ha riserve comprovate di circa 100 milioni di tonnellate di petrolio. In un comunicato separato, CNOOC ha dichiarato di aver avviato la produzione in un altro giacimento nel Mar Cinese Meridionale. Lo sviluppo di Weizhou 5-3 si trova ad una profondità di circa 35 metri e comprende 7 pozzi di produzione, due pozzi di iniezione d’acqua e un pozzo di iniezione di gas. Si prevede che la produzione raggiungerà il picco di 10.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2026. CNOOC, specializzata nello sviluppo di petrolio e gas offshore in Cina ea livello internazionale, all’inizio di quest’anno ha annunciato che la sua produzione netta di petrolio e gas per il 2024 è stata di circa 720 milioni di barili di petrolio equivalente, stabilendo un record per il sesto anno consecutivo. La società ha inoltre registrato un aumento degli utili dell’11,4% per il 2024, a 19 miliardi di dollari, grazie al tasso di produzione record.

Per il 2025 la società ha rivisto al ribasso le sue produzioni di produzione e ha affermato che manterrà gli investimenti ai livelli del 2024, ma ha aggiunto che per i prossimi due anni sono previsti altri piani di produzione da record. CNOOC a gennaio ha dichiarato che nel 2025 la spesa in conto capitale per l’esplorazione in Cina sarà destinata principalmente a sostenere le riserve di petrolio, espandendo al contempo quelle di gas naturale, grazie alla costruzione di regioni del gas con una capacità di tre trilioni di metri cubi, continuando a seguire la direttiva cinese alle maggiori statali di incrementare le riserve e l’offerta nazionale di petrolio e gas.