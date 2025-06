Petrolio, la produzione dell’OPEC a maggio è aumentata meno del previsto

MeteoWeb

Secondo un sondaggio dell’agenzia Reuters, la produzione di petrolio dell’OPEC a maggio è aumentata in misura inferiore al volume previsto, poiché l’Iraq ha apportato ulteriori tagli per compensare i prelievi precedenti superiori all’obiettivo e l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato aumento inferiori a quelli consentiti. Il mese scorso l’OPEC ha pompato 26,75 milioni di barili al giorno, con un aumento di 150.000 barili rispetto al totale di aprile. L’Arabia Saudita che ha registrato l’aumento maggiore. L’OPEC+ – che comprende l’OPEC e i suoi alleati, tra cui la Russia – sta accelerando il suo piano per eliminare i recenti tagli alla produzione.

Allo stesso tempo, alcuni membri sono tenuti ad apportare tagli aggiuntivi per compensare la precedente sovrapproduzione, limitando in teoria l’impatto degli aumenti. In base ad un accordo tra 8 membri dell’OPEC+ sulla produzione di maggio, i cinque membri OPEC Algeria, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti avrebbero dovuto aumentare la produzione di 310.000 barili al giorno. Secondo l’indagine, l’aumento effettivo dei cinque Paesi è stato di 180.000 b/g, poiché i tagli alle compensazioni da parte dell’Iraq e le minori esportazioni dell’Arabia Saudita hanno limitato l’aumento. Secondo l’indagine, l’aumento maggiore, pari a 130.000 barili al giorno, è stato registrato dall’Arabia Saudita.