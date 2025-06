Un pezzo di storia e scienza, Enigma all’asta

MeteoWeb

Per la prima volta in Italia, un raro esemplare della macchina cifrante Enigma andrà all’asta, con base di partenza fissata a 20mila euro. L’appuntamento è per mercoledì 18 giugno allo Spazio Bolaffi di Roma e il giorno successivo in modalità online su Aste Bolaffi. Utilizzata dalle forze armate tedesche durante la II Guerra Mondiale, Enigma è simbolo di ingegno tecnico e strategico: il suo sistema elettromeccanico, capace di generare fino a 159 trilioni di combinazioni, fu a lungo ritenuto indecifrabile.

La sua complessità attirò l’attenzione di grandi menti come Marian Rejewski e Alan Turing, protagonisti dell’operazione di controspionaggio “Ultra”, che contribuì alla vittoria alleata e gettò le basi dell’informatica moderna. Inventata nel 1918 dall’ingegnere Arthur Scherbius, Enigma è diventata protagonista di libri, documentari e film, come The Imitation Game.

Il modello all’asta, completo di 3 rotori, riflettore e pannello luminoso, rappresenta un ponte tra scienza, guerra e cultura. Una testimonianza tangibile del potere della conoscenza, capace di decidere il destino di intere nazioni.