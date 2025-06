Phurba Tenjing Sherpa, con la bandiera del Parco Nazionale del Gran Sasso, sulla vetta dell’Everest

MeteoWeb

A maggio, Phurba Tenjing Sherpa, Ambasciatore nel Mondo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed alpinista di livello internazionale, ha realizzato la 16esima salita sul Monte Everest per un alpinista esperto, titolare di più riconoscimenti internazionali nonché di più record inseriti nei guinness dei primati mondiali. Per il Parco – si legge in una nota – “la soddisfazione di avere nell’amico Phurba una costante presenza di rappresentanza nonché di poter vedere sventolare la propria bandiera sul tetto del mondo a 8848 metri”.

Per Davide Peluzzi (anche lui Ambasciatore nel Mondo del Parco) e la sua associazione Explora, “la conferma di una costante presenza che apre sempre nuove vie di scambio culturale e di ricerca scientifica”, riporta la nota. “Un gesto di fratellanza, unione dei popoli e delle montagne che dura da 15 anni tra Phurba Tenjing Sherpa, l’associazione Explora di Davide Peluzzi ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.

“Ci sono momenti nei quali si coronano progetti da tempo coltivati e che hanno, nell’amicizia tra le genti della montagna e nella fratellanza tra i popoli che credono nella pace, simboli e luoghi iconici come quelli odierni”, ha affermato il Presidente del Parco, Avv. Tommaso Navarra, “al di là del pur significativo dato di promozione internazionale della nostra area naturale, Phurba Tenzing Sherpa ci ha donato un gesto di umanità assoluta sfidando le correnti d’alta quota dell’Himalaya per riaffermare il valore del nostro incontro, della nostra amicizia e di una natura così fieramente libera ma mai distante dall’uomo che la sa rispettare”.

“Un messaggio universale di fratellanza e di conoscenza dei limiti umani nei confronti della natura, esperienza, forza e determinazione ed amicizia hanno reso possibile tale traguardo. Ora possiamo fruire di ulteriore energia positiva per creare un futuro migliore di pace per tutti”, ha affermato Davide Peluzzi.