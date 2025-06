Una gigantesca piattaforma petrolifera attraversa lo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

È un’immagine che cattura l’attenzione quella che si è presentata nelle ore centrali della giornata di oggi nelle acque dello Stretto di Messina: una massiccia piattaforma petrolifera in transito da Nord verso Sud, scortata da due pilotine, “Cala Azzurra” a prua e “Pellegron” a poppa. Una scena imponente, rara e affascinante, che unisce ingegneria navale, logistica e precisione marinaresca in uno dei tratti di mare più complessi e trafficati del Mediterraneo.

La piattaforma, partita alcuni giorni fa dal porto di Cadice, sulla costa sud-occidentale della Spagna, è diretta a Ravenna, dove sarà impiegata per operazioni di produzione offshore nell’Adriatico settentrionale. Per raggiungere la sua destinazione, la struttura ha intrapreso una lunga traversata marittima attraverso il Mediterraneo, affrontando con attenzione il passaggio strategico dello Stretto, uno dei più difficili da gestire a causa delle forti correnti e del traffico intenso.

Come si trasporta una piattaforma petrolifera?

Le piattaforme petrolifere non navigano con mezzi propri: prive di motori, sono trasportate via mare tramite rimorchio o spinta da parte di unità specializzate, come rimorchiatori o pilotine. Nel caso odierno, la piattaforma è trainata e scortata in tandem da due mezzi navali: la pilotina “Cala Azzurra” in testa, con funzione di guida e traino, e la “Pellegron” a poppa, incaricata di mantenere il controllo direzionale e la stabilità dell’enorme struttura galleggiante.

Durante il transito nello Stretto, queste manovre richiedono la massima coordinazione tra i comandi delle due imbarcazioni, in stretto contatto con la Capitaneria di Porto, per garantire la sicurezza della navigazione e il corretto passaggio tra Scilla e Cariddi.

Un transito spettacolare

Il passaggio della piattaforma ha attirato l’attenzione di molti osservatori lungo le coste calabresi e siciliane. L’enorme struttura metallica, alta decine di metri e costellata di impianti, tubazioni e torri di servizio, ha dominato il paesaggio marino per diverse ore, accompagnata dal lento incedere delle due pilotine, simili a minuscole sentinelle in confronto alla mole della piattaforma.

Non è raro che strutture simili attraversino il Mediterraneo per essere riposizionate o sottoposte a manutenzioni, ma il loro passaggio nello Stretto rappresenta sempre un evento notevole per la complessità logistica e la suggestione visiva che suscitano.

Una tappa chiave nel viaggio verso l’Adriatico

Dopo il transito nello Stretto, la piattaforma proseguirà la navigazione lungo la costa orientale italiana, diretta verso il porto di Ravenna. Qui verrà ancorata in prossimità di aree offshore strategiche per la produzione energetica nazionale, oppure temporaneamente ormeggiata per operazioni di revisione tecnica.

Il viaggio da Cadice a Ravenna rappresenta un’operazione di trasporto marittimo su larga scala che mette in campo competenze internazionali, autorizzazioni complesse e un’organizzazione logistica perfettamente orchestrata. E il passaggio nello Stretto, come sempre, rappresenta uno dei momenti più delicati e spettacolari di questa traversata.