Pichetto saluta Buonfiglio: “sport e ambiente, un binomio da rafforzare”

MeteoWeb

“Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per la sua elezione alla presidenza del CONI. Sarà un piacere avviare una collaborazione su molti fronti, con l’obiettivo di rafforzare il legame profondo tra sport e ambiente, inteso come spazio naturale di vita e pratica sportiva, e di promuovere insieme politiche sempre più orientate alla sostenibilità. Un sincero ringraziamento va a Giovanni Malagò, che ha guidato con autorevolezza e successo lo sport italiano in questi anni”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

La nota Plastic Free Onlus

“Facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a Luciano Buonfiglio. Siamo certi che il nuovo Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano saprà portare avanti la propria lunga esperienza nel mondo sportivo mettendola al servizio di una visione moderna, dove l’impegno per l’ambiente diventi parte integrante dei valori olimpici. Lo sport può e deve essere guida nella transizione ecologica”. Lo dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica.

Un ringraziamento va anche al presidente uscente. “A Giovanni Malagò – prosegue De Gaetano – va il nostro grazie per il lavoro svolto in questi anni alla guida del CONI. È stato un periodo di grandi sfide, durante il quale è maturata anche una crescente consapevolezza sull’importanza della sostenibilità nelle pratiche sportive”.

Plastic Free Onlus ha già avviato collaborazioni con alcune federazioni sportive e singole società, proponendo percorsi formativi e iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale degli eventi e degli impianti sportivi.

“Continueremo il nostro impegno per sensibilizzare il mondo dello sport – conclude De Gaetano – affinché atleti e società possano adottare uno stile di vita libero da microplastiche e nanoplastiche, sempre più pericolose non solo per l’ambiente ma anche per la salute dell’uomo. Con il nuovo corso del CONI, ci auguriamo che questi temi possano trovare ancora maggiore spazio e attenzione”.