Pichetto: “le sfide ambientali non possono essere più rinviate”

“Viviamo un momento storico in cui le sfide ambientali non possono più essere rimandate. La decarbonizzazione dell’economia, la riduzione delle emissioni climalteranti e la garanzia della sicurezza energetica passano anche, e soprattutto, attraverso il lavoro che si svolge in centri come questo“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della visita a Piacenza presso la sede della SIET, Società Italiana Esperienze Termoidrauliche. “L’Italia – ha proseguito il Ministro – attraverso il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e con il supporto delle risorse del PNRR, ha tracciato una traiettoria ambiziosa, ma realistica, per ridurre le emissioni, aumentare la produzione da fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica e investire su tecnologie pulite“. “In questo quadro la SIET ha saputo interpretare il proprio ruolo con visione e capacità di innovazione, contribuendo non solo all’industria dell’energia ma anche alla costruzione di una nuova cultura della sostenibilità“.

Il Ministro ha evidenziato 2 ambiti particolarmente significativi dell’attività di SIET: l’idrogeno e il nucleare. “Il centro ha un ruolo concreto nello sviluppo e nel mantenimento di know-how specialistico italiano. Le prove sperimentali qui condotte supportano non solo le politiche di ricerca, ma anche le imprese italiane coinvolte nella filiera, offrendo un vantaggio competitivo importante in Europa e nel mondo“.