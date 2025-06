Piogge incessanti in Cile, frana improvvisa sfiora auto per un soffio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una frana improvvisa ha colpito la Ruta T-450 nella zona di Corral, nella Regione di Los Ríos, in Cile, a causa delle intense piogge che da giorni flagellano la zona. Le immagini di una telecamera di sicurezza mostrano il momento drammatico in cui un’auto riesce miracolosamente a evitare una valanga di terra e rocce. La strada resta bloccata, mentre la polizia ha disposto deviazioni per agevolare i soccorsi.

Piogge incessanti in Cile, frana sfiora auto