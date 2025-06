Piogge monsoniche in India, almeno 18 morti nel Gujarat

MeteoWeb

Le piogge monsoniche hanno provocato almeno 18 morti da lunedì nel Gujarat, nel Nord/Ovest dell’India: è quanto ha riportato il governo locale. “Diciotto persone sono morte in incidenti legati alla pioggia, e decine che vivono in zone a bassa altitudine sono state soccorse“, ha spiegato il governo in una nota. Le vittime sono morte colpite da fulmini o travolte da edifici crollati.