Piogge torrenziali in Pakistan, almeno 32 morti per le inondazioni

È di almeno 32 morti il bilancio delle vittime provocate dalle piogge torrenziali e conseguenti inondazioni che hanno colpito quattro province del Pakistan negli ultimi giorni: lo hanno reso noto fonti governative di Islamabad. In particolare, nel Punjab si sono registrati almeno cinque morti – fra cui tre minorenni – e una ventina di feriti; altre quattro nel Khyber Pakhtunkhwa, in Beluchistan e nel Sindh. Il bilancio potrebbe essere provvisorio dato che la Protezione Civile pachistana ha emesso un allarme per le prossime 48 ore per delle possibili inondazioni improvvise in numerose regioni del Paese, comprese le zone urbane.