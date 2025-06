Piper fuori pista all’aviosuperficie di Scarlino: 2 feriti

MeteoWeb

Atterraggio ‘lungo’ di un aereo Piper sull’aviosuperficie di Scarlino (Grosseto), una pista autorizzata in erba di circa 700 metri. Il velivolo proveniva dalla Svizzera e nella manovra di atterraggio sarebbe stato condizionato dal vento in coda, che lo ha spinto oltre. L’aereo è rimasto molto danneggiato. Nella manovra, sono rimaste ferite due persone. Il pilota, un uomo di 57 anni, e la passeggera, una donna di 54 anni, sono stati soccorsi da Vigili del Fuoco e 118: i sanitari li hanno portati con ambulanza della Croce Rossa in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto per le ferite subite nell’urto fuori pista. Il Piper ha volato con un regolare piano di volo dalla Svizzera alla Toscana.